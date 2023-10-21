Эксперт рассказала о выгодности отпуска в ноябре

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала газете «Известия», выгодно ли брать отпуск, чтобы продлить отдых на ноябрьских праздниках.

По словам эксперта, несмотря на дополнительные выходные, связанные с Днем народного единства, ноябрь не является невыгодным месяцем для отпуска. Санина отметила, что ноябре будет 21 рабочий день, в связи с чем сумма отпускных не будет сильно отличаться от других месяцев. Кроме того, по ее словам, можно продлить отдых, если взять дополнительные выходные до праздничных дней еще в октябре. Эксперт указала, что этот месяц также довольно выгодный для отпуска, поскольку имеет 22 рабочих дня.

Директор по персоналу отметила, что писать заявление на отпуск стоит не позднее, чем за пять — шесть дней до начала отдыха, поскольку работодатель должен начислить отпускные не менее чем за три дня. Эксперт также добавила, что при работе в ноябрьские праздники работник может получить выплаты за сверхурочную работу, которую сотрудник выполняет по поручению работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени.

До этого опрос, проведенный сервисом SuperJob показал, что на предстоящую зиму самыми популярными направлениями для путешествий у жителей России стали Москва, Сочи и озеро Байкал. О намерении взять зимой отпуск сообщили 25% участников опроса, а 62% респондентов заявили, что брать отпуск не собираются.

Опрос банка для бизнеса «Бланк» показал, что более половины — 58% — российских предпринимателей работали без отпуска последние два года. Из тех, кто отдыхал, 31% брали отпуск раз в год.

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