В Госдуме призвали запретить рекламу фастфуда в СМИ

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить рекламу фастфуда и газированных напитков в СМИ. Об этом говорится в тексте обращения политика к главе Минздрава Михаилу Мурашко, передает РИА Новости.

«Призываю запретить рекламу «фастфуда» в СМИ и, наоборот, информировать граждан о негативных последствиях потребления «фастфуда» и популярных сладких газированных напитков для человека», — сказано в письме Хамзаева.

Депутат отметил, что эксперты не первый год говорят о такой инициативе и считают ее наиболее действенной мерой по решению острой проблемы ожирения в России.

До этого международная группа ученых из Испании, США и Бразилии выяснила, что некоторые пищевые продукты вызывают привыкание. Сладкое, фастфуд и ультраобработанные продукты могут провоцировать более сильную зависимость, чем алкоголь и сигареты.

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анна Бирюкова также рассказала «Газете.Ru», что здоровый образ жизни и правильное питание являются самыми важными факторами в профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Ранее ученые назвали опасные продукты, провоцирующие развитие рака.