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В США обвинили Байдена во лжи насчет Путина

Экс-разведчица Пентагона Коффлер обвинила Байдена во лжи насчет Путина

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Leah Millis/Reuters

Бывшая разведчица Пентагона Ребекка Коффлер в эфире телеканала Fox News раскритиковала заявление американского лидера Джо Байдена о том, что президент России Владимир Путин якобы готовит нападение на страны НАТО.

Она считает, что помимо клеветы на Путина, Байден специально политизирует трагедию на Ближнем Востоке, чтобы добиться дополнительного финансирования для Украины. Такую политику Белого дома Коффлер назвала нелепой.

Также экс-разведчица добавила, что в Вашингтоне дают ложные прогнозы политике России.

20 октября Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» и заявил, что победа этих стран в конфликтах необходима «для национальной безопасности Америки». В своей речи президент подчеркнул, что в случае «нападения» на страны НАТО Вашингтон «будет защищать каждый дюйм» территории альянса.

До этого член нижней палаты американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявляла, что Байден несет ответственность за нестабильную геополитическую ситуацию в мире и приближение третьей мировой войны.

Ранее в конгрессе США заявили, что нашли компрометирующий Байдена чек на $200 тысяч.

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