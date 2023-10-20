Россия призвала профильные структуры повлиять на Киев в вопросе УПЦ

Спецпредставитель министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович заявил, что Москва призывает профильные международные организации потребовать от президента Украины Владимира Зеленского отказаться от идеи запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Его заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

В сообщении Аскальдовича подчеркивается, что украинское правительство необходимо призвать соблюдать общепризнанные международные документы, в которых декларируются обязанность государства обеспечивать гармоничное развитие религиозных общин и организаций, а также право человека и гражданина на свободу вероисповедания.

До этого глава государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский заявил, что законопроект о запрете в стране канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не будет ограничивать свободу религии.

На сайте юридического отдела УПЦ появилось заявление о том, что принятый Верховной радой в первом чтении законопроект о запрете УПЦ не соответствует Европейской конвенции по правам человека и конституции страны. В сообщении отмечалось, что законопроект нарушает право на свободу вероисповедания и содержит существенные недостатки юридической техники.

В августе постоянное представительство РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве сообщило, что призвало верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка осудить репрессии Киева против священнослужителей и паствы Украинской православной церкви (УПЦ).

Ранее Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, предполагающий запрет канонической УПЦ на Украине.