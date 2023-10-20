Кадыров назвал происходящее в секторе Газа геноцидом палестинцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался на тему событий, происходящих на территории сектора Газа, и назвал их геноцидом жителей Палестины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Трагические и душераздирающие события, происходящие на территории сектора Газа, не оставляют никого равнодушным. Кадры, которые мы ежедневно видим, наглядно свидетельствуют, что каждый из нас является свидетелем откровенного геноцида мусульман-палестинцев», — считает Кадыров.

Он также опубликовал видео с коллективными молитвами, проходящими в Чеченской Республике, и заявил, что мусульмане просят милости для угнетенных палестинцев и победы для участников военной спецоперации на Украине.

В заключение Кадыров выразил уверенность, что «всех причастных к творимым преступлениям в этом мире и в мире вечном» настигнет справедливое наказание.

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Сектор Газа ежедневно подвергается обстрелам со стороны Израиля. Регион находится в блокаде, из-за чего, как стало известно, была нарушена работа больниц: учреждениям не хватает электричества, топлива и воды.

При этом гуманитарная помощь направляется только на юг Газы, что вызывает недовольство радикальной палестинской группировки ХАМАС. Ее представители считают, что таким образом жителей Палестины пытаются вынудить бежать в Египет.

Ранее Рамзан Кадыров высказался о роли Запада в палестино-израильском конфликте.