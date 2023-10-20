Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Грета Тунберг провела онлайн-пикет в поддержку палестинцев

Шведская экоактивистка Грета Тунберг выступила в поддержку жителей сектора Газа

close
100%
GretaThunberg/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шведская экоактивистка Грета Тунберг устроила онлайн-акцию в поддержку Палестины и сектора Газа. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На фотографии Грета с единомышленниками держат плакаты с лозунгами, поддерживающими палестинцев. По словам активистки, так они выражают солидарность с пострадавшими.

«Мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц»,— написала Грета Тунберг под фото.

Она призвала найти способ урегулировать конфликт между Палестиной и Израилем как можно скорее.

Кризис в секторе Газа и на южной границе Израиля начался 7 октября, когда палестинская радикальная группировка ХАМАС сперва обстреляла, а затем зашла на территорию страны, захватив заложников.

После этого армия обороны Израиля стала производить удары по Газе с целью ликвидировать представителей ХАМАС. Сообщается также о подготовке наземной операции.

Ранее Грету Тунберг задерживали за участие в экологической акции в Лондоне.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий