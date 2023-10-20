Грета Тунберг провела онлайн-пикет в поддержку палестинцев

Шведская экоактивистка Грета Тунберг устроила онлайн-акцию в поддержку Палестины и сектора Газа. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
На фотографии Грета с единомышленниками держат плакаты с лозунгами, поддерживающими палестинцев. По словам активистки, так они выражают солидарность с пострадавшими.
«Мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц»,— написала Грета Тунберг под фото.
Она призвала найти способ урегулировать конфликт между Палестиной и Израилем как можно скорее.
Кризис в секторе Газа и на южной границе Израиля начался 7 октября, когда палестинская радикальная группировка ХАМАС сперва обстреляла, а затем зашла на территорию страны, захватив заложников.
После этого армия обороны Израиля стала производить удары по Газе с целью ликвидировать представителей ХАМАС. Сообщается также о подготовке наземной операции.
Ранее Грету Тунберг задерживали за участие в экологической акции в Лондоне.