Грета Тунберг провела онлайн-пикет в поддержку палестинцев

GretaThunberg/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шведская экоактивистка Грета Тунберг устроила онлайн-акцию в поддержку Палестины и сектора Газа. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На фотографии Грета с единомышленниками держат плакаты с лозунгами, поддерживающими палестинцев. По словам активистки, так они выражают солидарность с пострадавшими.

«Мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц»,— написала Грета Тунберг под фото.

Она призвала найти способ урегулировать конфликт между Палестиной и Израилем как можно скорее.

Кризис в секторе Газа и на южной границе Израиля начался 7 октября, когда палестинская радикальная группировка ХАМАС сперва обстреляла, а затем зашла на территорию страны, захватив заложников.

После этого армия обороны Израиля стала производить удары по Газе с целью ликвидировать представителей ХАМАС. Сообщается также о подготовке наземной операции.

Ранее Грету Тунберг задерживали за участие в экологической акции в Лондоне.