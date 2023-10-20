Россиянка столкнулась с домогательствами водителя и хитростью сбежала из маршрутного такси

В Магнитогорске Челябинской области девушке пришлось бегством спасаться от навязчивого водителя маршрутки. Об этом пострадавшая рассказала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

По словам девушки, инцидент произошел на маршруте №56. Водитель задавал единственной пассажирке лишние вопросы, предлагал ей выпить пива, а также делился подробностями о личной жизни. Затем мужчина свернул с установленного пути, завез девушку в жилой квартал и выключил в кабине свет.

Россиянка отказала мужчине в совместном отдыхе и сказала, что ей хочется домой, однако водитель ее отказы проигнорировал. В итоге она решила пойти на хитрость и согласилась пересесть к мужчине на переднее сидение, а затем вышла из салона и убежала.

«Если маленькая девочка лет 10-15 поедет так с ним, и он так же будет разговаривать с ней, это страшно, ребенок, возможно, не сможет понять, что нужно сделать», — написала девушка (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Ранее россиянин преследовал старшеклассницу до дома и стал приставать к ней в подъезде.