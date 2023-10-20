Стало известно число вернувшихся из Израиля в Россию после начала войны с ХАМАС

После начала войны ХАМАС и Израиля в Россию из этой ближневосточной страны прилетели 7 тыс. человек, а в обратном направлении вылетели 3 тыс. человек. Об этом сообщили в Росавиации Telegram-каналу Mash.

Отмечается, что рейсы из России в Тель-Авив и обратно совершают российские авиакомпании «Азимут» и Red Wings и израильская El Al Israel, причем билеты в обе стороны есть в продаже.

Число репатриированных в Израиль в 2022 году оценивается в 70 тыс. человек, из них эмигранты из России составили 37,36 тыс. человек. На фоне эскалации конфликта многие их них возвращаются в РФ, утверждается в публикации.

До этого было названо число заблокированных в Газе россиян.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.