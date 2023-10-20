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В Кремле рассказали, что для Путина значит доверие россиян

Песков: Путину важно, как к нему относятся в России, а не за рубежом

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что для Владимира Путина важно отношение россиян. Так он прокомментировал вопрос журналистов о том, как российский лидер относится к результатам опроса ВЦИОМ, где около 80% опрошенных заявили о своем доверии к нему.

По словам Пескова, в мире есть ряд наблюдателей, которые отдают должное политическому весу Владимира Путина и в мире. В то же самое время есть и те, кто считают, что главное дело их жизни — борьба с российским президентом.

«Но для Путина главное отношение к нему в самой стране, а не за рубежом», — отметил Песков.

Он добавил, что Владимир Путин относится философски к тому, когда его превозносят.

Научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев объяснил, что итоги исследования ВЦИОМ об отношении россиян к действующему главе государства Владимиру Путину точно отражают действительность, как она есть.

Ранее Путин обсудил с членами СБ внедрение современных технологий для безопасности.

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