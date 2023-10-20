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Путину доверяют почти 78% россиян

ВЦИОМ: 77,9% опрошенных россиян доверяют Путину

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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

О доверии президенту РФ Владимиру Путину заявили 77,9% опрошенных россиян, а его деятельность одобрили 74,6%, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос провели с 9 по 15 октября 2023 года среди 1600 россиян старше 18 лет.

В то же время 17,8% и 15,5% опрошенных заявили о своем недоверии и неодобрении действий президента соответственно.

Показатель одобрения работы правительства составил 48,8%, а председателя правительства — 50,9%.

Ранее научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев объяснил, что итоги исследования ВЦИОМ об отношении россиян к действующему главе государства Владимиру Путину точно отражают действительность, как она есть.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.

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