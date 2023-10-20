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Адвокат объяснила, как правильно себя вести, если вас задержала полиция

Юрист Елизарова: настаивайте на уведомлении родственников, если вас задержали

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Если вас задержали полицейские, прежде всего необходимо сохранять спокойствие, потребовать представиться и выяснить у сотрудников правоохранительных органов причину задержания, потому что в российском законодательстве существуют три основных нормативных акта, согласно которым лицо может быть задержано. В зависимости от этого существует определенная модель поведения, рассказала «Газете.Ru» адвокат Московской городской коллегии адвокатов «Союз Адвокатов» Людмила Елизарова.

Так, в соответствии с статьей 27.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее КоАП РФ) задержание может быть произведено в исключительных случаях, то есть если ранее вами было совершено административное правонарушение. Например, распитие спиртных напитков в общественном месте.

«Сотрудники полиции имеют право задержать вас на срок не более трех часов, исключение составляют ситуаций, когда за совершенное административное правонарушение предусмотрен арест или выдворение за пределы РФ. В таком случае срок задержания может составить 48 часов. Важно помнить, что в случае административного задержания сотрудники полиции обязаны незамедлительно уведомить о вашем задержании близких родственников, на этом необходимо настаивать, а также защитника (адвоката), если вы его назовете», — отметила она.

Согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ), лицо может быть задержано также в качестве подозреваемого за совершенное преступление при наличии оснований.

«Сотрудники полиции обязаны разъяснить вам причину задержания. Кроме того, если вас задержали по подозрению в преступлении, то с момента фактического задержания в течение трех часов должен быть составлен протокол задержания. На этом следует настаивать, внимательно проверьте даты и время, указанные в протоколе, чтобы они соответствовали действительности. Важно помнить, что после того как вас доставили в отдел полиции, вы имеете право требовать один телефонный звонок, который должен быть вам предоставлен в течение трех часов. Это необходимо для того, чтобы поставить в известность ваших родственников о задержании или защитника (адвоката). Сотрудник полиции по вашей просьбе и в вашем присутствии может самостоятельно уведомить родственников о вашем задержании. Помните, что задержать вас могут на срок не более 48 часов, а в исключительных случаях срок задержания может продлен на срок не более 72 часов по решению суда», — добавила юрист.

Еще один важный момент, по словам адвоката, — если в момент задержания вы были подвергнуты личному досмотру, то внимательно ознакомьтесь с протоколом и не бойтесь записывать замечания.

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