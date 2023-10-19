В организации «Движение первых» рассказали о летних проектах для детей

В каждом летнем лагере страны минувшим летом состоялись тематические «Дни первых», организованные российским движением детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых», а в базовых региональных лагерях организации, федеральных детских центрах и других детских учреждениях было представлено более 2,8 тыс. специальных профильных смен. Об этом в студии «Классного радио» РДДМ заявил председатель правления организации Григорий Гуров.

«В каждом летнем лагере страны мы провели тематические «Дни первых», а в наших базовых региональных лагерях, федеральных детских центрах и других организациях отдыха детей представили более 2,8 тыс. специальных профильных смен», — сказал Гуров.

Подводя итоги летней кампании, руководитель РДДМ отметил, что организация увлекла интересной и полезной деятельностью около 2,5 млн школьников, период детских каникул получился очень насыщенным.

«Нас ждет большая работа по подготовке вожатских кадров и созданию комплекса программ по 12 направлениям деятельности движения, которые мы планируем

реализовать в 2024 году», — добавил Гуров.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, которая приняла участие в программе, рассказала о проекте «Университетские смены», организаторами которого выступает Минобрнауки России, Минпросвещения РФ, «Движение первых» и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

Встречу с участниками «Университетских смен» она назвала одним из главных воспоминаний лета и подчеркнула, что «Движение первых» уделяет большое внимание профориентации.

«Школьнику очень важно выбрать правильный вуз и тот путь, по которому он хочет идти. В рамках профильных или «Университетских смен» ребята сами могут оценить учебное заведение, узнать его культуру и прикоснуться к нему, чтобы сделать верный выбор», — пояснила Ольга Петрова.

О работе профильных смен «Время первых» рассказала председатель совета первичного отделения «Движения первых» Курского государственного университета, методист профильных смен Злата Малахова.

По ее словам, каждая смена включала в себя «День первых», в ходе которого более 2 млн ребят познакомились с проектами и узнали больше о деятельности движения.

Кроме того, участники эфира обсудили работу «Движения первых» в федеральных детских центрах.

Заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, ставший гостем эфира, констатировал что летние смены выполняют сразу несколько важных миссий и помогают ребятам развиваться в разных направлениях.

«Важно то, что участники смен в федеральных детских центрах могут не только отдохнуть и оздоровиться, но и получить новые знания, умения, пройти профессиональные пробы по разным направлениям», — отметил Бугаев.