Определен бюджет, который направят в одном из городов Томской области на вывоз снега

Бюджет в размере 8 млн рублей направят на вывоз снега в зимний период в Северске Томской области. Об этом сообщают Аргументы и факты –Томск со ссылкой на контракт, опубликованный на сайте «Ростендер».

Исполнителя услуг пока не определили. Заказчиком контракта выступает управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗАТО Северск. В рамках контракта будет осуществляться уборка и вывоз снега с дорог закрытого города. Сроки контакта — от момента заключения и до 26 марта 2024 года.

По данным издания, стоимость вывоза одного кубического метра снега оценивается в контакте от 245 до 255 рублей. Точная цена будет определена после заключения контакта с исполнителем.

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