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Нетаньяху предъявил Байдену доказательства непричастности по теракту в Газе

Нетаньяху предъявил Байдену доказательства непричастности по теракту в больнице

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Evelyn Hockstein/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетяньяху сообщил, что предъявил доказательства президенту США Джо Байдену, что израильская сторона не причастна к теракту с больницей в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам израильского политика, Байден получил «конкретные доказательства» еще до своего вылета в Израиль.

«Вчера вечером, до того как президент США отправился в Израиль, я представил ему конкретные доказательства, что именно «Исламский джихад» (организация запрещена в России), а не Армия обороны Израиля, запустила ракету, которая поразила больницу в Газе», — сообщил Нетаньяху.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия выступает за объективное расследование удара по больнице «Аль-Ахли» в Газе.

17 октября по больнице «Аль-Ахли» в Газе был нанесен ракетный удар. Медицинское учреждение на момент нападения было переполнено. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части несовместимые с жизнью травмы получили сотни пациентов. Общественные деятели сравнили удар по палестинской больнице с атаками ВСУ по госпиталям.

Ранее МИД Украины осудил нападение на Израиль.

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