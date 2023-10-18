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В Роспотребнадзоре заявили о позиции по поводу онлайн-торговли алкоголем

Роспотребнадзор не поддерживает онлайн-торговлю алкоголем

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Варвара Гертье/РИА Новости

Роспотребнадзор не поддерживает онлайн-торговлю алкоголем, передает ТАСС.

«Позиция Роспотребнадзора достаточно ясная и четкая — мы не поддерживаем инициативы, которые касаются разрешения на онлайн-торговлю алкогольной продукцией», — сказал начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков.

Об этом он заявил на заседании межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз в Госдуме.

До этого помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов подчеркивал, что Минздрав РФ не поддерживает Минфин в вопросе легализации онлайн-торговли алкоголем.

3 октября глава Минфина Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде поддержал идею онлайн-продажи алкоголя. При этом он признал, что в интернете продается много «паленого» алкоголя, а власти пока не могут в полной мере контролировать эту сферу.

Ранее сенатор Шейкин заявил, что РКН заблокирует все VPN-сервисы с 1 марта 2024 года.

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