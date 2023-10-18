Нетаньяху заявил, что армия Израиля попадает по гражданским

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что от ударов израильской армии страдают мирные жители, однако целью выбираются террористы. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда Израиль законно наносит удары по террористам, к сожалению, страдает и гражданское население», — сказал Нетаньяху.

По его словам, ХАМАС несет за это вину и группировка должна ответить за все жертвы среди мирного населения. Израильский премьер добавил, что армия страны старается избежать потерь среди мирных граждан в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.