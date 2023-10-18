На Украине вынесли приговор погибшему в 2022 году замглавы Херсонской области

Суд в украинской Одессе заочно приговорил погибшего в аварии заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова к пожизненному заключению. Об этом заявили в украинском издании «Граты».

Стремоусова признали виновным в государственной измене и коллаборационизме.

Коллегия судей Малиновского районного суда Одессы постановила конфисковать имущество Стремоусова. Кроме того, с бывшего замглавы Херсонской области постановили взыскать почти $357 на судебные издержки.

По информации украинского СМИ, власти не смогли официально подтвердить гибель Стремоусова. В результате бывшего политика судили как живого.

Стремоусов погиб в результате аварии в ноябре 2022 года. О гибели 45-летнего Стремоусова в ДТП под Геническом сообщил военный корреспондент Семен Пегов, сославшись на слова личного водителя чиновника. Внедорожник чиновника был сильно поврежден: бронекапсулу оторвало от шасси.

Ранее суд на Украине по ошибке арестовал все акции двух операторов связи.