Депутат рассказал, какие документы необходимо проверить перед покупкой квартиры

При покупке квартиры на вторичном рынке основную часть документов должен предоставить продавец, все их можно разделить на два пакета: бумаги, необходимые для заключения сделки и те, которые позволят обезопасить покупателя от мошенничества. Об этом «Газете.Ru» рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев. Он отметил, что стоит отнестись с осторожностью к покупке квартир, полученных по наследству, а также проверить, прописаны ли в ней несовершеннолетние.

«Сначала надо проверить правоустанавливающие документы собственника на квартиру: свидетельство о государственной регистрации права, договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство и т. д. К покупке унаследованных квартир стоит отнестись с осторожностью. Со временем могут появиться другие претенденты на наследство и попытаться оспорить сделку. Следующий важный шаг — Единый жилищный документ, в нем полная информация о квартире и зарегистрированных, то есть прописанных жильцах. Такой документ можно получить в МФЦ, в идеале — вместе с собственником, если он не против вашего присутствия, чтобы удостовериться в подлинности бумаги. Нужно быть особенно внимательным, если в квартире прописаны несовершеннолетние. Если владелец квартиры — несовершеннолетний, то нужно будет согласие органов опеки на продажу. Если продаваемая квартира — единственное жилье ребенка, то его нельзя будет выписать из нее. Так что продавец должен заранее выписать ребенка либо в другое жилье, если оно есть, либо к родственникам. Также внимательно следует относиться к ситуациям, когда в квартире числятся люди, которые отказались от приватизации, но остались прописанными — их нельзя будет потом выписать по суду», — сказал он.

Кошелев заявил, что перед покупкой квартиры необходимо также получить у нотариуса выписку из ЕГРН, в которой указана информация о собственнике квартиры, обременениях и арестах. По словам депутата, также важно получить справку о дееспособности продавца, подтверждающую, что собственник не стоит на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансере.

«Если продавец вызывает подозрения или это пожилой человек, то к справке должно прилагаться обязательное освидетельствование психиатром. После проверки всех документов на собственность, нужно проверить техническое состояние квартиры. Убедитесь, что в ней не делали незаконных перепланировок — это может создать трудности в будущем. Также можно попросить продавца предоставить оплаченные квитанции за электроэнергию, воду, капитальный ремонт, газ, телефон. В противном случае есть риск купить квартиру с многотысячными долгами. Покрывать долги предыдущего собственника по закону вы не обязаны, но, чтобы это доказать, придется постараться», — пояснил он.

Депутат добавил, что договор купли-продажи важно подписывать с собственником лично, а не по доверенности.

«Когда все документы проверены и собраны, можно переходить к составлению и подписанию договора купли-продажи. Важно: подписывайте документы только с собственником лично. Не стоит заключать сделку, если кто-то из собственников служит в армии, сидит в тюрьме, живет за границей или «очень занят». Если квартиру продают по доверенности, лучше не соглашаться на сделку и найти другой вариант. Доверенность можно отозвать, а сделку по ней оспорить. В таком случае вы можете остаться и без денег, и без квартиры», — заключил он.

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