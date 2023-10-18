Протестующих у дипмиссий Израиля и США в Стамбуле разогнали

После атаки на баптистскую больницу Аль-Ахли в секторе Газа тысячи граждан Турции вышли на улицы с палестинскими флагами в руках. Граждане собрались перед Генеральным консульством Израиля в Стамбуле в знак протеста, пишет агентство Анадолу.

Пока некоторые граждане бросали яйца в здание консульства, в этом районе был сожжен израильский флаг.

Некоторые из толпы хотели прорваться через барьеры безопасности, окружающие консульство. Пока между полицией и группой завязалась драка, силы безопасности применили слезоточивый перцовый газ, чтобы разогнать толпу.

Полицейские бригады приняли обширные меры безопасности на улице, которая была закрыта для движения транспорта. В Анкаре некоторые неправительственные организации (НПО) и политические партии протестуют против нападения Израиля на больницу в секторе Газа перед резиденцией посольства Израиля в Анкаре. Генч Бирлик, Национальный турецкий студенческий союз (MTTB), Анатолийская молодежная ассоциация (AGD), Генч Мемур-Сен, Фонд гуманитарной помощи по правам и свободам человека (IHH), некоторые НПО, возглавляемые Партией благоденствия, Партией счастья и Партией свободного дела собрались перед посольством Израиля в Анкаре после известия о нападении.

Группа скандировала лозунг «Привет ХАМАС, продолжайте сопротивление» и время от времени скандировала такбир. Протестующие принесли большой палестинский флаг и слушали чтение Корана. Прохожие на своих машинах также поддерживали протестующих, сигналя им.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.