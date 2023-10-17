В Екатеринбурге автомобиль протаранил трамвайную остановку

В Екатеринбурге легковой автомобиль врезался в трамвайную остановку. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в официальном сообществе во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Машиностроителей. Транспортное средство марки Peugeot въехало в остановку, где на момент ДТП находились люди. По предварительной информации, водитель не смог справиться с управлением.

В результате пострадали три человека. О состоянии водителя не сообщается.

На месте работают представители правоохранительных органов. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего. Из-за аварии движение на участке ограничено.

Правоохранители призвали автомобилистов соблюдать ПДД и выбирать безопасную скорость.

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