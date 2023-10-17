Президент Монголии пригласил Путина посетить страну

Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Пекине пригласил главу России Владимира Путина посетить страну в 2024 году во время празднования годовщины битвы на реке Халхин-Гол, пишет РИА Новости.

Хурэлсух пояснил, что в следующем году будет 85-летие совместной победы России и Монголии на Халхин-Голе.

Утром 17 октября Путин прибыл в Пекин для участия в двухдневном форуме «Один пояс — один путь» и уже встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Российский лидер также успел провести переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что встречи Путина и Си Цзиньпина приобретают все большее значение в контексте быстро меняющейся геополитической ситуации, способствуя качественному укреплению российско-китайских связей.

Ранее Путин заявил, что Китай никому ничего не навязывает, в отличие от Запада.