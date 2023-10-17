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Путин прокомментировал перспективу товарооборота с Монголией

Путин сообщил о внимании к росту товарооборота с Монголией

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече со своим коллегой из Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом сообщил, что в 2022 году рост товарооборота между странами был 40%, но в этом году «он скорректировался», пишет РИА Новости.

Надо уделить внимание этому вопросу, отметил российский глава.

Утром 17 октября Путин прибыл в Пекин для участия в двухдневном форуме «Один пояс — один путь» и уже встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Российский лидер также успел провести переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что встречи Путина и Си Цзиньпина приобретают все большее значение в контексте быстро меняющейся геополитической ситуации, способствуя качественному укреплению российско-китайских связей.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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