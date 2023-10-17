Авиакомпания Red Wings продлила возврат или обмен билетов в Израиль

Авиакомпания Red Wings продлевает режим вынужденного возврата/обмена билетов без комиссии для рейсов из Израиля и обратно, вылетающих по 23 октября включительно. Об этом сообщает РИА Новости.

В компании подчеркнули, что принимают во внимание сохраняющуюся ситуацию на территории Израиля. В связи с этим в Red Wings приняли решение продлить режим вынужденного возврата/обмена билетов без взимания комиссии для рейсов, вылетающих по 23 октября включительно.

До этого директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева рассказала, что опасности для российских туристов в Египте, который граничит с Израилем и сектором Газа, нет.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.