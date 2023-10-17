Политолог прокомментировал будущее российско-китайских отношений

Россия и Китай активно развивают стратегическое партнерство, заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Алексей Малинин.

«Сегодня Россия выстраивает стратегическое взаимодействие с КНР, в частности, в рамках его глобальной инициативы — «Один пояс – один путь», тесно связанной с концепцией «сообщества единой судьбы человечества». В контексте данной инициативы укрепление всестороннего сотрудничества между Китаем и Россией приобретает все большую стратегическую важность, поскольку развитие российско-китайских отношений напрямую влияет как на реализацию инициативы «один пояс – один путь», так и на развитие межгосударственных отношений в рамках концепции «Большого евразийского пространства», — сказал Малинин.

По его словам, Россия и Китай активно работают надо совместными проектами в разных областях.

«Россия и Китай активно работают над совместными проектами в области транспортной инфраструктуры, торговли и инвестиций. Так, например, президент России Путин в своем интервью медиакорпорации Китая указал на то, что к концу 2023 года объем товарооборота между странами достигнет отметки в 200 миллиардов долларов. Активно развивается сотрудничество в сфере ТЭК: так, поставки российской нефти в Китай в 2023 году увеличились на 44% и предполагается развитие существующих и реализация новых крупных энергетических проектов», — отметил политолог.

По мнению Малинина, Россия и Китай активно развивают стратегическое партнерство.

«В геополитическом плане все больше заметно, что Россия и Китай активно развивают стратегическое партнерство, о чем свидетельствуют заявления Президента России и Председателя КНР в 2023 году о планах углубления партнерства. Мы также наблюдаем различные форматы российско-китайского взаимодействия как в рамках международных организаций, например, в Совете Безопасности ООН, так и в формате регионального взаимодействия – организация двухсторонних встреч и переговоров на полях саммитов БРИКС и ШОС», — сказал политолог.

Также Малинин отметил, что сегодня Россия и Китай представляют собой пример конструктивного взаимодействия.

«Ключевым является то, что стратегическое партнерство России и Китая определяется не антагонизмом против Коллективного Запада, но фундаментальными суверенными интересами каждого из государств и намерениями всестороннего сотрудничества как на региональном, так и на глобальном уровнях. Россия и Китай сегодня представляют собой яркий пример конструктивного взаимовыгодного взаимодействия в целях формирования многополярного мира», — заключил политолог.

Напомним, в среду президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения.