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В Швеции задержали двух человек за действия с секретными данными

В Швеции задержали двух человек за незаконные действия с секретными данными

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Global Look Press

Государственная служба безопасности Швеции сообщила, что в Стокгольме задержаны два человека, подозреваемых в «несанкционированных действиях» с секретной информацией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Двое людей задержаны по серьезному подозрению в грубых несанкционированных действиях с секретными данными», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что судебный процесс над гражданином России Сергеем Скворцовым, которого обвиняют в ведении незаконной разведывательной деятельности в пользу своей страны, начался в Стокгольме.

По данным прокуратуры королевства, компания Скворцова использовалась военной разведкой России, чтобы получать электронные устройства и современные технологии, которые запрещены к ввозу на территорию РФ из-за санкционных мер. В шведском надзорном ведомстве считают, что россиянин своими действиями «причинил серьезный ущерб» национальной безопасности Швеции и США.

До этого прокуратура Швеции приняла решение выдвинуть обвинения в отношении человека, задержанного в конце ноября 2022 года по подозрению в незаконной разведывательной деятельности в пользу России.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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