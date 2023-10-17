Театры ответили на сообщения о резком росте цен на билеты

В России не было резкого роста цен на билеты в театры, заявил директор Архангельского театра драмы имени Ломоносова Сергей Самодов. В регионах стоимость билетов, наоборот, долгое время держали на низком уровне, несмотря на инфляцию, отметил он в пресс-центре НСН.

«Знаю театры, которые держали цены в 100-300 рублей, — заявил Самодов. — На самом деле как такового очень резкого взлета стоимости нет».

Цены на билеты в театр повышаются не более одного раза в год и только на процент инфляции, заверил директор государственного академического театра им. Вахтангова Кирилл Крок. Он также не согласился с утверждением о резком росте цен. При этом у театров, по его словам, есть возможность «значительно увеличить цену» на фоне высокого спроса зрителей.

СМИ писали, что цены в театрах некоторых регионов выросли почти на 20%.

Ранее выяснилось, что чаще всего в театры ходят женщины средних лет с высшим образованием и средним доходом.