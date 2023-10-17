Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Театры ответили на сообщения о резком росте цен на билеты

Директор Архангельского театра драмы Самодов: цены на билеты не повышались

close
100%
Depositphotos

В России не было резкого роста цен на билеты в театры, заявил директор Архангельского театра драмы имени Ломоносова Сергей Самодов. В регионах стоимость билетов, наоборот, долгое время держали на низком уровне, несмотря на инфляцию, отметил он в пресс-центре НСН.

«Знаю театры, которые держали цены в 100-300 рублей, — заявил Самодов. — На самом деле как такового очень резкого взлета стоимости нет».

Цены на билеты в театр повышаются не более одного раза в год и только на процент инфляции, заверил директор государственного академического театра им. Вахтангова Кирилл Крок. Он также не согласился с утверждением о резком росте цен. При этом у театров, по его словам, есть возможность «значительно увеличить цену» на фоне высокого спроса зрителей.

СМИ писали, что цены в театрах некоторых регионов выросли почти на 20%.

Ранее выяснилось, что чаще всего в театры ходят женщины средних лет с высшим образованием и средним доходом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий