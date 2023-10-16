На Украине предъявили обвинения главе Росгвардии и нескольким сотрудникам ФСБ

Государственное бюро расследований Украины предъявило заочные обвинения главе Росгвардии Виктору Золотову, нескольким сотрудникам Федеральной службы безопасности России и руководителям украинской Службы безопасности, которые работали в то время, когда президентом страны был Виктор Янукович. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По информации бюро, бывшие сотрудники СБУ в интересах России «разжигали национальную и религиозную вражду и ненависть среди граждан из-за их идеологических убеждений».

Также уточняется, что ФСБ и СБУ делали видеоматериалы, чтобы создать негативный образ участникам «Евромайдана» и представителям оппозиционных сил.

16 октября Государственное бюро расследований Украины предъявило обвинения в госизмене военному украинской армии, который бежал в Россию. Отмечалось, что военнослужащий сотрудничал с Москвой с 2014 года.

До этого Генеральная прокуратура Украины сообщала, что в украинский суд передали обвинительный акт в отношении бывшего президента Виктора Януковича и экс-премьера страны Николая Азарова по обвинению в государственной измене.

В сентябре стало известно, что народному депутату Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестору Шуфричу вручили подозрение в государственной измене.

Ранее СБУ арестовала имущество «охранника Януковича» на 50 млн гривен.