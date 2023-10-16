В ФРГ массово срывают и повреждают израильские флаги

Во многих городах Германии за прошедшие дни были сорваны, украдены или повреждены флаги Израиля, размещенные в знак солидарности на флагштоках у госучреждений. Об этом сообщает Bild.

Издание утверждает, что за прошлую неделю флаги сорвали или украли у ратуш или администраций Эрфурта, Берлина, Крефельда, Мёрса, у собора в Штральзунде и здания МВД в Шверине. В городах Витте и Реклингхаузен израильские флаги украли два раза подряд.

В публикации подчеркивается, что Ахене и Майнце флаги сорвали и сожгли, в Штаде группа молодых людей намеревалась сорвать флаг у местной ратуши, но с этим так и не справилась.

До этого в Берлине задержали 40 человек на протестах сторонников Палестины против Израиля.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.