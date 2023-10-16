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Израиль возобновил водоснабжение в часть сектора Газа

Израиль возобновил водоснабжение в южную часть сектора Газа

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что страна возобновила водоснабжение в южную часть сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«В южную часть Газы мы возобновили подачу воды. С утра точно это функционирует», — сказал Бен Цви.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты поддерживают Израиль и его право на оборону, но при этом работают над тем, чтобы жители сектора Газа могли получить необходимую помощь, в том числе воду и медикаменты.

Он отметил, что Вашингтон поддерживает Израиль в его обороне. По словам Блинкена, Белый дом также активно работает над тем, чтобы жители Газы смогли уберечься от опасности и получить поддержку. Он подчеркнул, что палестинцам необходимы продукты, вода и медикаменты. Госсекретарь обратил внимание, что палестинское движение ХАМАС «не волнует, страдают ли палестинцы».

До этого глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз (ЕС) планирует втрое увеличить гуманитарную помощь пострадавшим в секторе Газа, пакет срочной помощи составит €50 млн.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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