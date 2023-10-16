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РЭО назвал критерии определения труднодоступных территорий

РЭО: труднодоступными считаются территории, доступ в которые есть не круглый год

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пресс-служба правительства Ленинградской области

В России есть территории, которые считаются труднодоступными для системы обращения с отходами. Главные признаки таких территорий Российский экологический оператор определил на тематической сессии Российского экологического форума, сообщает телеканал «360».

Среди критериев недоступности территорий – если доступ к дорогам возможен не в течение всего года, а только в определенный сезон, отметила руководитель Департамента нормотворческой деятельности РЭО Маргарита Поспелова.

«Во-вторых, территории, доступ к муниципальным образованиям которых возможен только с использованием определенного вида транспорта, в том числе — с высоким уровнем проходимости», — отметила руководитель Департамента нормотворческой деятельности РЭО добавила она.

Эксперты обсудили самые эффективные решения, которые позволят наладить систему обращения с ТКО на таких территориях, в том числе – ликвидировать несанкционированные свалки, обеспечить выполнение нацпроекта «Экология.

Напомним, также на форуме гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал о планах запуска совместно с РЖД нескольких новых проектов. В их числе – возможность переработки формы железнодорожников.

Ранее сообщалось, что экологи попали в число профессий, о выборе которых россияне жалеют чаще всего.

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