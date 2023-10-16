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Жителей Москвы в скором времени ожидают заморозки

Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о гололеде на текущей неделе

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В столице на текущей неделе, начиная со среды, 18 октября, ожидаются гололедица и заморозки, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщило агентство «Москва».

По данным синоптика, до воскресенья, 22 октября, стоит ждать ухудшения погодных условий в городе.

При этом в начале следующей недели резкого потепления москвичам ожидать не стоит, добавил Вильфанд.

В четверг, 19 октября, ночью столбики термометров горожан опустятся до -2 °C, а в конце недели до -4 °C.

Метеоспециалисты пообещали осадки, в четверг и пятницу порывы ветра достигнут скорости 15-17 м/с.

До этого синоптик Евгений Тишковец предупреждал, что похолодание до +6 °C и снег ожидаются в Москве в ближайшее время. Утром 16 октября воздух остынет до +4...+6 °C. К 18 октября станет еще на градус холоднее.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

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