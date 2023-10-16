Врач рассказала, какой напиток защитит сердце и сосуды от старения

Кофе может обеспечить защиту сердца и сосудов от старения, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина.

«В кофе есть антиоксиданты — полифенолы, как и в красном винограде, которые славятся своими полезными свойствами. Они благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, то есть защищают сосуды и сердце от старения, от разрушения свободными радикалами», — пояснила эксперт.

Кроме того, в этом напитке содержится витамин PP, который необходим для укрепления сосудов, добавила Соломатина. Однако в день следует пить не более четырех чашек кофе, чтобы получить от него максимальную пользу, предупредила врач.

Специалист также напомнила, что некоторым категориям людей пить кофе противопоказано. В частности, тем, кто страдает от повышенного артериального давления, бессонницы, нарушения циркадных ритмов и эмоциональной неустойчивости.

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев до этого говорил, что потребление кофе и чая в большом количестве может негативно сказаться на состоянии костей, потому что они выводят из организма кальций, отвечающий за здоровье костной ткани. Кроме того, аналогичный эффект создают сладкие газированные напитки.

Ранее врач назвала самый опасный для пожилых людей напиток.