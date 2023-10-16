Президент РФ Путин открыл отремонтированный мост в Мариуполе

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия отремонтированного моста через реку Кальмиус в Мариуполе. Об этом заявили на сайте Кремля.

Глава государства участвовал в сдаче транспортного объекта в удаленном формате.

«Сегодня мы вводим в эксплуатацию сразу несколько дорожных объектов. Так, закончен капитальный ремонт моста в Мариуполе, что позволит восстановить транспортное сообщение между несколькими районами города», — подчеркнул Путин.

Также президент России обратил внимание, что данный проект поможет ускорить движения по магистрали «Новороссия» в направлении Крыма. Таким образом станет возможным повысить транспортную связь с российским полуостровом, считает Путин.

В 2023-м году, согласно планам, построят, реконструируют больше 31 тыс. километров дорог в России.

Также Путин открыл мост через реку Свирь в Ленинградской области.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».