Проект «Помощь рядом» запустят во всех регионах России

Социальный проект Яндекса «Помощь рядом», позволяющий подопечным НКО, которым трудно пользоваться общественным транспортом, совершать бесплатные поездки на такси Яндекс Go, совсем скоро появится еще в 11 регионах России, а до конца года станет доступен во всех населенных пунктах, где работает сервис, сообщает пресс-служба компании.

«Невероятно круто, что Яндекс и «Помощь рядом» продолжают расширять географию. Во многих региональных городах общественный транспорт далек от того, что нужно для людей с особенностями. Возможность совершать поездки на такси за счет проекта «Помощь рядом» позволяет нашим семьям комфортно добираться до больниц, поликлиник, школ и детских садов (очень часто нет возможности нашим детям ходить в учебные учреждения рядом с домом), а взрослым подопечным – в университеты и на работу, т.е. вести обычную (в нашем понимании) жизнь», – поделилась создатель благотворительного фонда «Спина бифида» Инна Инюшкина.

Раньше проект был доступен в 33 крупных городах России, а сейчас заработал еще и в Тверской, Костромской, Ярославской, Ростовской, Томской и Мурманской областях, а также в Алтайском, Краснодарском, Красноярском, Хабаровском крае и Татарстане.

«Каждый новый регион, который охватывает программа «Помощь рядом», – это большая помощь нашим подопечным. Им часто нужно поехать, например, в поликлинику или на занятия по реабилитации. Это, конечно, большая проблема для тяжело больных людей, особенно для тех, кто может передвигаться только вместе с аппаратурой. Да и просто для тех, кто очень плохо себя чувствует – ослаб до того, что не может пройти даже нескольких метров или страдает от побочных эффектов терапии. Поэтому то, что «Помощь рядом» становится доступна во все большем количестве городов, просто здорово и очень поддержит наших подопечных», – рассказала операционный руководитель программы адресной помощи фонда помощи хосписам «Вера» Мария Савенко.

Поездки в рамках проекта оплачиваются Яндексом, также на эти цели идут пожертвования пользователей сервисов Яндекс Go, «Заправки» и «Самокаты».

Яндекс запустил проект «Помощь рядом» в октябре 2020 года. За 3 года существования проекта было совершено более 830 тыс. поездок для подопечных и профильных специалистов 130 некоммерческих организаций.