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Музей в Нью-Йорке уберет останки людей со всеобщего обозрения

В США Музей естественной истории уберет останки людей со всеобщего обозрения

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Wikimedia Commons

Музей естественной истории в Нью-Йорке уберет останки людей со всеобщего обозрения. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на внутренний документ.

По информации издания, решение было принято в соответствии с новой политикой, связанной с этическими нормами.

«Новый регламент включает перемещение всех человеческих костей, находящихся на всеобщем обозрении, и модернизацию складских помещений, где сейчас хранятся останки», — говорится в публикации.

Таким образом, с обозрения будут убраны скелеты людей и сделанные из костей предметы.

Отмечается, что в Музее естественной истории в Нью-Йорке хранятся примерно 12 тысяч останков людей разных рас и эпох.

До этого ученые из Historic England выяснили, что захоронение возрастом две тысячи лет на островах Силли принадлежит женщине-воину.

Ранее в Иудейских горах нашли пещеру древних некромантов.

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