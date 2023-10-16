Эксперт назвал причину, по которой цены на видеоигры для россиян выросли вдвое

Из-за ухода из России крупных игровых корпораций геймеры вынуждены были перейти на так называемые «серые» схемы покупок игр. Цены для них при этом выросли в два раза. Главная причина – комиссия перекупщиков на фоне отсутствия возможности покупать товары в официальных магазинах, рассказал в эфире НСН независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.

Двукратное повышение цен эксперт назвал «приметой времени», подтвердив, что в секторе видеоигр для консолей развит серый импорт.

«Если сейчас вы хотите купить себе игру, вы прикидываетесь турком или казахом, делаете себе аккаунт, покупаете игры через какую-нибудь иностранную карточку или же через перекупщиков, которые очень сильно сейчас развили свою деятельность», – рассказал Кузьменко. Для игры на компьютере есть много пиратских версий любой игры, добавил он.

В целом в России рынок видеоигр откатился на уровень 25-летней давности, в том числе в пиратстве, считает Кузьменко. Цены связаны и с курсом валют, но в большей степени – с невозможностью приобрести игры у крупных игроков рынка – таких, как Microsoft, SONY или Nintendo.

«Мы пользуемся услугами перекупщиков, завозя турецкие, казахские, китайские версии всех тех продуктов, которые еще два года назад покупали легально и свободно», – констатировал Кузьменко.

Сегодня стало известно, что продажи легальных видеоигр в России за полгода упали в 4 раза из-за роста цен и активации серого рынка. Так, средняя цена одной игры за год выросла сразу на 75% — с 3,7 тыс. до 6,4 тыс. рублей за единицу.

Ранее в числе самых продаваемых в России видеоигр назвали Cyberpunk 2077, God of War: Ragnarok и Hogwarts Legacy.