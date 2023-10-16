В Госдуме отреагировали на идею учредить в России День патриотизма

В России нет необходимости утверждать День патриотизма. Это чувство должно быть в душе ежедневно, заявила в беседе с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Так она отреагировала на предложение учредить в России новый праздник.

«Президент России абсолютно точно и достаточно ясно выразил мнение о том, что необходимо на общих идеях, на общем патриотизме и любви к Родине объединить все наше общество, – заявила Бессараб. – Для этого какой-то специальный праздник, на мой взгляд, абсолютно бессмысленно учреждать. Патриотизм должен быть в душе ежедневно, нельзя только по праздникам обращать на него внимание».

Напомним, с инициативой утверждения в России Дня патриотизма ранее к премьер-министру страны Михаилу Мишустину обратился президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков. Отмечать праздник, по его мнению, нужно 7 октября – в день рождения президента РФ Владимира Путина.

Госдума утвердила Днем воссоединения новых регионов с Россией 30 сентября.