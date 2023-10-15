В Госдуме дали пять советов россиянам, как бережнее относиться к природе

Для сохранения экологии важно понимать, что все экологические проблемы глобальны, и относиться к планете нужно также, как к своему дому. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он напомнил, что причиной большинства лесных пожаров становятся действия людей.

«Первое, что важно все-таки осознавать — не бывает твоего и не твоего: это мой лес, мое дерево, моя река, мое озеро, а это чужое. И у себя я буду вести каким-то одним образом, а там, где не мое — другим. Планета у нас одна, это наше общее пространство для жизни, и вести себя в любом месте этого дома надо, понимая, что он твой, потому что все экологические проблемы глобальны, нет проблем своих и чужих, и относиться к природе, к экологии, к братьям нашим меньшим надо так, как ты относишься к самому себе, к своему дому.

Второе — лес. Самое большое количество пожаров по статистике случается из-за антропогенного воздействия, то есть из-за нас вами. Никакие сухие грозы, природные факторы не могут сравниться с тем, что творит человек. Поэтому сохранение зеленых легких планеты — наша с вами забота. Посадил дерево — записал себе в актив. Если развел костер в лесу, к сожалению, это может стать причиной пожара, который унесет тысячи гектаров лета и десятки жизней», — сказал он.

По словам Бурматова, человек съедает пять грамм микропластика — одну кредитную карту — в год. Он отметил, что отказ от покупки пакета в магазине и сдача бумаги в переработку — уже большой вклад в сохранение планеты.

«Третье — чисто там, где не мусорят. Наша беспечность в некоторых вопросах может стоить огромных проблем нашей планете. Одна выброшенная пальчиковая батарейка убивает два квадратных метра почвы, навсегда отравляя несколько кубометров подземных вод. Соответственно, если вы эту батарейку донесли до пункта сдачи и не выбросили, вы можете себе в зачет записать, что вы эти два квадратных метра почвы и несколько кубометров воды сохранили. Выброшенный полиэтиленовый пакет или пластмассовая бутылка переживут нас, наших детей, наших внуков, наших правнуков и их прапраправнуков практически в неизменном виде. 400-500 лет будет разлагаться вся эта гадость, опять-таки отравляя почву, воду, наши организмы, потому что каждый из нас ежегодно съедает одну кредитную карточку — пять грамм микропластика мы употребляем в год. Не взятый пакет в магазине, сданная в переработку пачка бумаги — это уже большой вклад», — добавил он.

Бурматов также посоветовал бережно относиться к водным ресурсам и не обижать животных, чтобы «гармонизировать наше взаимодействие с внешней средой».

«Четвертое — вода. Нам повезло, что мы живем в стране, которая является глобальным экологическим донором и в плане зеленых легких, и в плане водных ресурсов. Но это не значит, что они безграничны. Посмотрите, что сделали с Байкалом — крупнейший питьевой источник на планете сегодня под угрозой уничтожения из-за бездумной промышленной политики в свое время, сейчас из-за колоссального антропогенного воздействия. Это все ведет к многочисленным проблемам, но многое зависит от нас, от того, как мы относимся к нашим водным ресурсом и к тому, что в них обитает.

Пятое — братья наши меньшие. Не надо недооценивать эту тему. Мы все являемся частью единой экосистемы: мы сами, дикие животные в лесах, домашние животные и те четвероногие, которые живут на улице. Поэтому относиться к ним нужно по-доброму: не убивать, не обижать, не травмировать. Мне кажется, эти пять правил могут гармонизировать наше взаимодействие с тем, что называется внешней средой. Хотя какая она для нас внешняя — мы являемся лишь маленькой ее частью», — заключил он.

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