Из Львова в Варшаву отправился первый за 18 лет регулярный поезд

Регулярный поезд отправился из украинского города Львова в Польшу впервые за последние 18 лет. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

«После 18 лет перерыва из Львова в Варшаву отправился первый поезд», — указал он.

Согласно полученной информации, сначала гражданам необходимо на одном поезде доехать из административного центра региона в город Рава-Русская. Уже здесь пассажирам предлагается пересесть на другой состав, принадлежащий польской компании SKPL.

Как уточнил Козицкий, именно на этом поезде украинцы могут добраться до Варшавы. При этом, по данным предприятия «Украинские железные дороги», такая поездка займет девять часов и обойдется пассажирам в 1,2 тыс. гривен ($32,7).

Также в Telegram-канале предприятия появились сведения, согласно которым на рейсы первой недели уже куплено 70% билетов. Кроме того, представители «Украинских железных дорог» заявили о работе над запуском международных поездов из города Чоп в чешскую столицу Прагу и из пограничного города Перемышль в немецкую столицу Берлин.

Ранее стало известно о планах российских властей проиндексировать тариф на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах.