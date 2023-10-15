В еще двух областях Украины объявлена воздушная тревога

На Украине в Полтавской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что в Полтавской области сигнал прозвучал в 1:58 мск, а через восемь минут — в Николаевской.

Ранее в Харьковской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Уточняется, что сигнал тревоги прозвучал в регионах в 0:38 мск. При этом отмечается, что воздушная тревога была объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой народной республики.

14 октября глава областной военной администрации Херсонской области Алексей Прокудин сообщил о повреждении предприятий и инженерного сооружения в столице региона и на прилегающей к нему территории.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что город Токмак в Запорожской области находится под огнем Вооруженных сил Украины. Рогов также сообщил, что в Мелитополе произошел взрыв.

Ранее сирены воздушной тревоги прозвучали на самом севере Израиля.