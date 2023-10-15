Граждане Украины отправились на эвакуационном рейсе из Израиля

Первый эвакуационный рейс из Израиля с гражданами Украины покинул страну, сообщают украинские СМИ со ссылкой на представителя МИД Украины Олега Николенко.

«Первый эвакуационный рейс из Израиля с 207 гражданами Украины вылетел из Тель-Авива в Бухарест», — указано в сообщении.

Отмечается, что следующий рейс из Израиля отправится также в Румынию — в город Клуж.

Эвакуация украинских граждан из сектора Газа организуется другим маршрутом, через египетскую границу.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец прибыл в столицу Египта, чтобы принять участие в эвакуации граждан страны из сектора Газа.

14 октября палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что его страна готова оказать помощь при эвакуации российских граждан из сектора Газа. Предполагается, что сначала людей вывезут в Египет, и оттуда они смогут вылететь на родину.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.