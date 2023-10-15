Воздушная тревога прозвучала в двух регионах Украины

В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, передает РИА Новости.

Уточняется, что сигнал тревоги прозвучал в регионах в 0:38 мск. При этом отмечается, что воздушная тревога была объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой народной республики.

Ранее сообщалось, что взрывы произошли в окрестностях подконтрольного украинским властям города Херсон.

14 октября глава областной военной администрации Херсонской области Алексей Прокудин сообщил о повреждении предприятий и инженерного сооружения в столице региона и на прилегающей к нему территории.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что город Токмак в Запорожской области находится под огнем Вооруженных сил Украины. Также Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе произошел взрыв.

Ранее сирены воздушной тревоги прозвучали на самом севере Израиля.