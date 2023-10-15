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В США зафиксирован риск внутренней угрозы из-за войны Израиля и Палестины

Директор ФБР сообщил о внутренней угрозе из-за израильско-палестинского конфликта

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Aaron P. Bernstein/Reuters

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей сообщил о внутренней угрозе из-за израильско-палестинского конфликта, сообщает газета The New York Times.

«Директор ФБР Крис Рей, выступая в Сан-Диего перед начальниками отделов полиции, заявил, что бюро столкнулось с резким ростом количества угроз после того, как Израиль начал наносить удары. Он призвал к бдительности на местах и попросил делиться информацией, чтобы остановить одиночек, движимых идеями ХАМАС и других радикальных группировок», — указано в сообщении.

Ранее американские политики, коммерческие организации и образовательные учреждения подверглись критике за то, что осудили насилие со стороны израильской армии в отношении сектора Газа.

Отмечается, что многие структуры в США приняли решение осудить насилие с обеих сторон конфликта в Израиле и выразили одинаковую поддержку евреям и палестинцам.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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Война в Израиле
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