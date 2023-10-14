В ВОЗ осудили приказы Израиля об эвакуации больниц в Газе

В ВОЗ сообщили, что приказы Израиля об эвакуации более 2 тыс. пациентов из 22 больниц на севере Газы равносильны смертному приговору, передает РИА Новости.

«Принуждение более 2000 пациентов к переезду в южную часть Газы <...> может быть равносильно смертному приговору», — говорится в заявлении ВОЗ.

Отмечается, что в медучреждения на севере Газы продолжают поступают раненые пациенты и врачи «с трудом справляются с работой».

ВОЗ призвала Израиль отменить данные приказы.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что требование Израиля эвакуировать 1 млн человек с севера сектора Газа должно быть пересмотрено.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».