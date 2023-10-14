В ХАМАС пообещали вернуть земли палестинцам

Лидер политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания пообещал вместо переселения из сектора Газа вернуть земли, принадлежащие предкам палестинцев. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, у ХАМАС есть только одна линия — вернуться на свою землю и свои дома, которые принадлежали предкам. Хания считает, что данная задача не является чем-то далеким и недостижимым, она близка.

«Освобождение наших земель и их возвращение уже в пределах досягаемости», — подчеркнул лидер Хамас.

До этого Хания заявил, что жители сектора Газа не покинут анклав во время боевых действий и не станут укрываться в Египте.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.