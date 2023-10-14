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Медик опроверг информацию о пользе лука с чесноком

Врач Алентов заявил, что употребление чеснока и лука осенью не принесет пользы

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Shutterstock

Осенний рацион должен включать в себя достаточное количество овощей и быть разнообразным, а теория, что лук и чеснок особенно полезны в эту пору, не соответствует действительности, заявил врач-терапевт «СберЗдоровье» Игорь Алентов. Об этом сообщает RT.

По словам эксперта, при правильном рационе и его организации организм получит все необходимое сразу и не будет требовать витамины, которые человек часто восполняет поливитаминными препаратами.

Также Алентов посоветовал включить в рацион достаточное количество продуктов, содержащих клетчатку или пищевые волокна. К таким относятся огурцы, капуста, зелень, бобовые и орехи.

«Активное употребление лука и чеснока осенью, как советовали нам с детства мамы и бабушки, не принесет особой пользы. Их антимикробные свойства могли бы дать эффект, только если разом съесть целое ведро, чего делать точно не стоит», — добавил врач.

Он пояснил, что в любых других случаях чеснок и лук только могут быть хорошей приправой.

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