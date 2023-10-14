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Россиянку депортировали из Южной Кореи за кражу 500 тысяч рублей

Из Южной Кореи депортировали российскую мошенницу-бухгалтера

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Pixabay

Россиянку, укравшую 500 тысяч рублей, депортировали из Южной Кореи. Об этом сообщает »МВД МЕДИА».

Находившуюся в международном розыске по каналам Интерпола бухгалтера-мошенницу Орлану Тувет депортировали из Южной Кореи. Полицейские задержали женщину в международном аэропорту Красноярск имени Дмитрия Хворостовского.

«В 2017 году фигурантка исполняла обязанности бухгалтера-кассира бюджетной организации. По версии следствия, путем обмана она похитила полмиллиона рублей. Получив официальное уведомление о возбуждении в отношении нее уголовного дела, Тувет скрылась от правосудия за границей», — сообщили в ведомстве.

До этого стало известно, что не сдавших языковой экзамен россиян будут депортировать из Латвии. При отсутствии сертификата о знании языка на уровне А2 гражданам России будет грозить выдворение из страны через 90 дней.

Ранее жители Таллина призвали полицию депортировать россиянина из-за наклеек «Я — русский» на автомобиле.

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