В Германии сторонники Палестины и ХАМАС проводят демонстрации

В городах Германии проходят акции в поддержку ХАМАС и Палестины. Об этом пишет Der Speigel.

По информации издания, на фоне демонстраций была усилена защита еврейских организаций. В ходе акций демонстранты срывают и поджигают израильские флаги. При этом в ряде городов акции в поддержку Палестины и ХАМАС уже запрещены.

«Пропалестинские собрания уже запрещены в Берлине, а также в Гамбурге, Мюнхене, Мангейме и Регенсбурге», — говорится в публикации.

До этого издание Bild сообщало, что в Германии обсуждают возможность депортации людей, которые празднуют нападение радикального палестинского движения ХАМАС на мирных граждан в Израиле.

После произошедшего в израильских городах в Берлине, Гамбурге и Франкфурте прошли акции, на которых собравшиеся радовались уничтожению мирных граждан Израиля.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.