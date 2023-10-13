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Россиянин набросился на девушку-кассира, которая предложила оплатить покупку через СБП

Мужчина напал на кассиршу, предложившую заплатить за продукты через СБП

В Северодвинске покупатель напал на кассиршу, которая предложила оплатить покупку через СБП. Видео появилось в группе «Что Происходит Северодвинск» во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что мужчина в черном отвечает на вопросы сотрудницы супермаркета, а затем приближается к ней справа и внезапно наносит удар кулаком в область головы. Через несколько мгновений он уходит из магазина, оставив неоплаченные продукты на кассе.

По предварительным данным, злоумышленник атаковал пострадавшую после того, как она поинтересовалась, может ли он заплатить за товары через систему быстрых платежей.

Как отмечается потерпевшая уже написала заявление в полицию, нападавшего разыскивают.

Ранее москвич выстрелил из аэрозольного пистолета кассиру в лицо из-за якобы плохого обслуживания.

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