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Российские врачи спасли молодого человека с ожогами 90% тела

В Татарстане врачи спасли мужчину с ожогами 90% тела

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Врачи Республиканской клинической (РКБ) больницы в Татарстане спасли 22-летнего жителя Чувашии с ожогами 90% тела. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Молодой человек получил травму во время покрытия гаража специальным раствором, не пропускающим воду. Вместе с другом он использовал в работе газовый баллон с горелкой, чтобы нагревать раствор. Из-за технической неисправности устройства, произошло возгорание раствора и огонь перекинулся на мужчин.

В итоге их с ожогами 90% и 50% тела доставили в РКБ. Мужчина, получивший более сильные ожоги, провел в реанимации два месяца. Он перенес 20 операций, а также 11 переливаний плазмы. До сентября медики давали неблагоприятный прогноз его восстановления, но к концу месяца опасность миновала.

«У нас снова чудо. К концу сентября ожоговые хирурги смогли уверенно сказать, что жизни пациента ничего не угрожает. Сегодня парень ушел наконец-то домой», — рассказали в пресс-службе больницы.

Ранее волгоградские врачи спасли лицо мальчику, получившему ожог при включении газовой плиты.

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